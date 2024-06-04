'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı

'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, Fethiye'de kaldığı otelin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından vuruldu.

Suç örgütü lideri olmakla yargılanan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, Fethiye'de kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre bir kişi, eski polis Güniz Akkuş'a kaldığı otelin önünde ateş açtı. Bacağından yaralanan Akkuş hastaneye kaldırıldı. Şüpheli kaçtı.

Saldırganın olay yerinden kaçarken, yaralanan Akkuş ise hastaneye kaldırıldı. Konakladığı otelin Jandarma bölgesinde olması nedeniyle olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’un konakladığı otelde farklı bir kimlik kullandığı da iddia edildi.

Güniz Akkuş, 2022 yılında 'Kasten öldürme', 'yaralama, ve 'yağma' gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı.

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle aynı davadan 28 yıl hapis cezasıyla yargılanan Güniz Akkuş, erkek arkadaşıyla konuşmalarının ve özel görüntülerinin organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e satıldığını iddia etmişti.