“Hanımefendinin sohbeti” çevre sorunlarının önünde

AKP Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’ın, “Karbon emisyon hedefi” ve “Küresel iklim değişikliği” gündemiyle gerçekleştirilecek TBMM Çevre Komisyonu Toplantısı’na ilginç bir gerekçeyle katılmadığı öğrenildi. Ölmeztoprak’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın toplantı saatinde Saray’da gerçekleştireceği sohbete katılacağı bildirildi.

Mustafa BİLDİRCİN

TBMM Çevre Komisyonu, çevre sorunlarına yönelik önemli gündemler içeren toplantısına saat 11.00’de başladı. Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yetkililerin sunum yapacağı ifade edildi.

Yoğun gündemle bir araya gelen komisyon üyelerine yapılacak sunumların, “2053 yılı net sıfır karbon emisyon hedefine yönelik Çevre Bakanlığı’nca yürütülen faaliyetler” ve “Küresel iklim değişikliği kapsamında tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi hedefine yönelik Tarım Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalar” olduğu belirtildi.

HANIMEFENDİNİN SOHBET PROGRAMI

Yeni yasama döneminde ilk kez toplanan komisyon toplantısına AKP Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak gerekçe bildirerek katılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Saray’da kadın milletvekilleriyle sohbet programı gerçekleştirdiği, programın toplantı saatine denk geldiği kaydedildi.

AKP’li Ölmeztoprak’ın, “Hanımefendinin sohbet programında olacağından” komisyon toplantısına katılamadığı aktarıldı.