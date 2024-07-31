Haniye'nin 6 yıldır yaşadığı Katar'dan suikasta tepki: İğrenç bir suç

Katar, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürüldüğü suikastı kınayarak bu saldırının ve İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almaya devam etmesinin bölgede kaosa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Katar, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için gittiği Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu öldürülmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'ın Tahran'da Haniye'ye düzenlenen suikastı "en güçlü" ifadelerle kınadığı ve bunu "iğrenç bir suç, tehlikeli bir şekilde gerginliğin tırmandırılması ve uluslararası hukukun, insancıl hukukun açıkça ihlali" olarak gördüğü belirtildi.

Açıklamada,"Bu suikast ve İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almaya devam eden pervasız davranışı, bölgenin bir kaos döngüsüne sürüklenmesine yol açacak ve barış şansını baltalayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Katar'ın nedeni ne olursa olsun şiddeti, terörizmi ve siyasi suikastlar dahil suç eylemlerini reddeden tutumunun sabit olduğu aktarılan açıklamada, Katar yönetiminin ve halkının, Haniye'nin ailesine ve Filistin halkına taziye dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

İsmail Haniye, ABD'nin kendisini 'teröristler listesine' eklediği 2018'den beri Katar'da yaşıyordu.