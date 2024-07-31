Haniye'nin 6 yıldır yaşadığı Katar'dan suikasta tepki: İğrenç bir suç
Katar, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürüldüğü suikastı kınayarak bu saldırının ve İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almaya devam etmesinin bölgede kaosa yol açabileceği uyarısında bulundu.
Katar, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için gittiği Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu öldürülmesini kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'ın Tahran'da Haniye'ye düzenlenen suikastı "en güçlü" ifadelerle kınadığı ve bunu "iğrenç bir suç, tehlikeli bir şekilde gerginliğin tırmandırılması ve uluslararası hukukun, insancıl hukukun açıkça ihlali" olarak gördüğü belirtildi.
Açıklamada,"Bu suikast ve İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almaya devam eden pervasız davranışı, bölgenin bir kaos döngüsüne sürüklenmesine yol açacak ve barış şansını baltalayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Katar'ın nedeni ne olursa olsun şiddeti, terörizmi ve siyasi suikastlar dahil suç eylemlerini reddeden tutumunun sabit olduğu aktarılan açıklamada, Katar yönetiminin ve halkının, Haniye'nin ailesine ve Filistin halkına taziye dileklerinde bulunduğu kaydedildi.
İsmail Haniye, ABD'nin kendisini 'teröristler listesine' eklediği 2018'den beri Katar'da yaşıyordu.
HANİYE SUİKASTI
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için gittiği Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu öldürüldü.
İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki evi vuruldu. Haniye ve bir koruması, saldırı sonucu şehit oldu" denildi.
İsrail, suikasta ilişkin bir açıklama yapmazken aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Haniye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek" dedi.