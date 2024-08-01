Haniye'nin ardından Hamas liderliği için kimler öne çıkıyor?

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürmesinin ardından örgütün başına kimin geçebileceği tartışılıyor. En güçlü aday ise Haniye'den önce bu görevi yürüten Halid Meşal.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin yankıları sürerken Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı da tartışılıyor.

BBC ve Reuters'ın analizine göre en güçlü isim, Haniye'den önce aynı görevi sürdüren Halid Meşal.

Haniye gibi Katar'da yaşayan Meşal'in isminin dünya çapında duyulması da bir suikast girişimi sonrası olmuştu.

BAŞARISIZ SUİKAST GİRİŞİMİ

İsrailli ajanlar, 1997 yılında Ürdün’ün başkenti Amman’daki ofisinin dışında Meşal’e zehir enjekte etmeye çalışmış, suikast emrinin Başbakan Benjamin Netanyahu tarafından verildiği ifade edilmişti. Meşal’e yönelik suikast girişimi karşısında dönemin Ürdün kralı Hüseyin, panzehrin verilmemesi halinde suikast girişimcilerinin idam edileceğini ve İsrail-Ürdün barış anlaşmasının feshedileceğini söylemişti.

ESAD'A KARŞIYDI

Meşal, Suriye savaşı döneminde devlet başkanı Beşar Esad'ı desteklemeyi reddetmişti. Bu nedenle İran ile iyi ilişkilere sahip olmaması, Meşal'in en büyük dezavantajı olarak değerlendiriliyor.

Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında doğan Meşal, 15 yaşında Müslüman Kardeşler’e katıldı ve 1987’de Hamas’ın kurulmasında önemli rol oynadı.

2012'DE SURİYE'DEN AYRILDI

2001'de Suriye’ye taşınan Meşal, 2012'de Suriye'den ayrıldı. 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığı görevinden ayrılarak koltuğunu Haniye'ye devreden Meşal, 2021'den beri Filistin diasporasındaki Hamas ofisinin başkanlığı görevini yürütüyor.

ASKERİ KANADIN ADAYI SİNWAR

Meşal'den sonra en yüksek ihtimal ise Yahya Sinwar'ın seçilmesi. 2017'den beri Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki lideri olan Sinwar'ın 7 Ekim'de İsrail'de 1.200 kişinin ölümüne yol açan ve devam eden çatışmaları tetikleyen saldırıların arkasındaki beyin olduğuna düşünülüyor.

İsmail Haniye ve Yahya Sinwar

Sinwar, Hamas'ın devam eden çatışmayı nasıl yürüteceği konusunda kilit karar verici konumunda ve Hamas'ın Gazze'nin altındaki tünel ağında saklandığı söyleniyor.

EL HAYYA'NIN ŞANSI İRAN'IN DESTEĞİ

Yine Katar’da yaşayan ve İsrail ile Mısır, Katar ve ABD’nin arabuluculuğunda dolaylı olarak yapılan müzakerelerde Hamas heyetine başkanlık eden Halil El Hayya da bir başka aday olarak öne çıkıyor.

Reuters’ın konuya ilişkin değerlendirmesine göre El Hayya, ‘İran ve bölgedeki müttefiklerinin favorilerinden biri’ durumunda.