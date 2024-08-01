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Haniye'nin cenazesi, yarın defnedilmek üzere Katar'a getirildi

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin naaşı, cuma günü defnedilmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya getirildi.

Dünya
  • 01.08.2024 22:06
  • Giriş: 01.08.2024 22:06
  • Güncelleme: 01.08.2024 22:09
Kaynak: AA
Haniye'nin cenazesi, yarın defnedilmek üzere Katar'a getirildi
Haniye için İran'da cenaze töreni düzenlendi. FOTOĞRAF: AA

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin naaşı, cuma günü defnedilmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya getirildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yer alan habere göre, Haniye'nin naaşı, cuma günü defnedileceği Doha'ya getirildi.

Haniye için bugün İran'ın başkenti Tahran'da da cenaze töreni düzenlenmişti.

Hamas'tan dün yapılan açıklamada, Haniye'nin cuma namazı sonrası Doha'daki Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirilmişti.

HAMAS LİDERİ HANİYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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