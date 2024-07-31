Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle Filistin'de 1 günlük milli yas ilan edildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail saldırısında yaşamını yitirmesine ilişkin Filistin'de 1 günlük milli yas ilan edildi. Devlet Başkanı Mahmud Abbas, suikastı kınadıklarını ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast nedeniyle bir günlük yas ilan ettiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Devlet Başkanı Abbas'ın, eski Başbakan Haniye için bugünü yas ilan ederek bayrakların yarıya indirilmesini istediği belirtildi.

Filistin Hükümetinden yapılan açıklamada da "Eski Başbakan ve vatansever lider Haniye'ye yönelik haince suikastı kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, Filistin halkı ve gruplarına da İsrail'in saldırılarına karşı ulusal birliklerini artırma çağrısının yapıldı.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de yaptığı açıklamada, "İşgal ordusunun bu iğrenç suçu işlemesini kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bergusi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu korkunç cinayet, Filistin halkının ve direnişinin daha da güçlenmesini sağlar. Filistin halkı bugün mücahit kahraman bir lideri kaybetti. Bu lider, Filistin halkının çıkarlarını koruma ve ulusal birliğini sağlamaya çok önem veriyordu."