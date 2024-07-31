Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle İran'da 3 günlük yas
İran'da İsmail Haniye'nin suikastla öldürülmesinin ardından 3 günlük resmi yas ilan edildi.
İran'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikast nedeniyle 3 gün yas ilan edildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), İran Hükümeti tarafından konuyla ilgili yayımlanan bildiriye yer verdi.
Haniye düzenlenen suikastın kınandığı bildiride ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.
HANİYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI
Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.