Haniye'nin ölümü: İran Ulusal Güvenlik Komisyonu'ndan olağanüstü toplanma kararı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, Tahran'da öldürülmesi nedeniyle İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu olağanüstü toplanma kararı aldı. Komisyon Sözcüsü İbrahim Rızayi, suikasta ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Hamas lideri İsmail Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürülmesi nedeniyle Ulusal Güvenlik Komisyonu’nun olağanüstü toplanacağını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırı sonucu öldürüldüğünü duyurdu. Hamas, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini açıkladı.

Yaşananların ardından İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Haniye’nin ölümüne ilişkin Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu’nun olağanüstü toplantı yapacağını belirtti.

Rızayi, güvenlik yetkilileri ile birlikte olağanüstü toplantı gerçekleştireceklerini ve suikasta ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılacağını söyleyerek, "Siyonist İsrail rejimi körü körüne ve korkakça bir eyleme girişerek İsmail Haniye’nin şehadetine neden oldu. Bu korkakça eylem rejimin aciziyetini ve yok oluşunu göstermektedir" dedi.