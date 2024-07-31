Haniye'nin ölümü: İran Ulusal Güvenlik Komisyonu olağanüstü toplandı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi nedeniyle İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu olağanüstü toplandı. Güvenlik Konseyi toplantısının İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutunda yapıldığı bildirildi. Komisyon Sözcüsü İbrahim Rızayi, suikasta ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutta uğradığı saldırıda öldürülmesi nedeniyle olağanüstü toplandı.

Güvenlik Konseyi toplantısının İran'ın 'dini lideri' Ayetullah Ali Hamaney'in konutunda yapıldığı belirtildi.

Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Haniye’nin ölümüne ilişkin güvenlik yetkilileri ile birlikte yapılacak toplantının ardından suikasta ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Rızayi, "Siyonist İsrail rejimi körü körüne ve korkakça bir eyleme girişerek İsmail Haniye’nin şehadetine neden oldu. Bu korkakça eylem rejimin aciziyetini ve yok oluşunu göstermektedir" dedi.

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Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.