Haniye'nin ölümü: Malatya ve Gaziantep'teki bazı etkinlikler ertelendi

Malatya ve Gaziantep'te düzenlenmesi planlanan bazı etkinlikler, Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelendi. Kars Valiliği'nde Haniye'nin ölümü nedeniyle bugün yapılması beklenen konseri iptal etmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenlenmesi nedeniyle Kars'ın ardından Malatya ve Gaziantep'te de bazı etkinlikler ertelendi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Yakınca Mahallesi Manas Evleri Konteyner Kent'te bugün gerçekleştirilmesi planlanan "Yeşilyurt yaz akşamları" etkinliğinin, Haniye suikastı nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bir hafta boyunca kültür, sanat ve spor etkinliklerimize ara veriyoruz" ifadesi kullanıldı.

İLÇE BELEDİYESİ TÜM ETKİNLİLERİ ERTELEDİ

Battalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise bu hafta düzenlenecek tüm etkinliklerin ertelendiği bildirildi.

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da 8. Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yöresel Kültürler Buluşması kapsamında yarın yapılması planlanan Sefo konserinin ertelendiği kaydedildi.

Kars Valiliği de Haniye'nin ölümün ardından yaptığı açıklamada, bugün yapılması planlanan bir konserin iptal edildiğini duyurmuştu.