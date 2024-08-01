Haniye'nin ölümü: "Saldırı gecesi hafif bir patlama sesi duyduk"

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye'ye suikast düzenlenen konuta ait olduğu iddia edilen fotoğrafın, uydu resimleri üzerinden yapılan incelemede güncel olduğu belirlendi. Konutun bulunduğu bölgede gece saatlerinde küçük çaplı bir patlama sesi duyulduğu aktarıldı. Coğrafi konum incelemelerinde, konutun bulunduğu binanın yüksek ve etrafının açık olduğu, dağlık alana cephesinin bulunduğu tespit edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğradığı bölge mercek altına alındı.

Suikastın hemen ardından Haniye'nin nasıl bir yerde bulunduğu ve nasıl korunduğu tartışmaları başlarken, İranlı sosyal medya kullanıcıları, yoğun olarak Hamas liderinin kaldığı yerin Tahran'ın kuzeyinde meşhur mesire ve müze alanlarının bulunduğu Sadabat Sarayı Parkı çevresi olduğuna işaret etmişti.

Son olarak İran Devrim Muhafızları'na yakın haber gruplarının aralarında olduğu bazı yarı resmi kaynaklar da iddiaların yoğunlaştığı yer ve konutun görsellerini servis etmeye başladı.

ÜST DAİRE HASAR ALDI

Fotoğrafta, konutun üst katındaki bir dairenin hasar alarak yandığı, üzerinin örtüyle kapatıldığı, bina zeminine konuttan enkaz parçaları düştüğü fark ediliyor.

Fotoğraftaki binanın yapısının ve konumunun, açık erişimli uydu görüntüleriyle yapılan karşılaştırmada, detayların tamamen örtüştüğü ifade ediliyor.

Fotoğraftaki bina, Haniye'nin Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından korunduğu bildirilen yerleşke içinde yer alıyor.

Bina, müze ve tarihi yapıların yoğunlaştığı Sadabat Sarayı Parkı, çevresindeki ormanlık bölgenin kuzeyine bitişik konumda.

Açık erişimli uydu görüntülerinde, Haniye'nin bulunduğu binanın, DMO'nun koruduğu yerleşke içinde, kısmen kent tarafına ama büyük ölçüde dağlara bakan geniş bir cepheye sahip olduğu fark ediliyor.

Yüksekliği ve etrafının açık olması nedeniyle, Haniye'nin misafir edildiği bina, yerleşkenin uzağından ya da dağlık araziden rahatlıkla görülebiliyor.

BÖLGE SAKİNLERİNİN GÖRÜŞÜ

Mahalle sakinleri, Haniye'nin DMO yerleşkesinde kalıp kalmadığına dair bilgilerinin olmadığını, ancak suikast gecesinden iki gün önce yerleşke çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını fark ettiklerini, normalde açık olan birçok yolun askerler tarafından kapatıldığını anlattı.

İki gün boyunca yerleşkeye özel korumaların eşlik ettiği onlarca araçtan oluşan konvoyların gelip gittiğini anlatan sakinlerden biri ise suikast gecesi için, "Gece 02.00 civarında bir ses duyduk. Büyük bir patlama sesi değildi. Hafif bir patlamaya benzeyen bir ses duyduk" dedi.

Bir diğer mahalle sakini de saldırı gecesi küçük bir patlamayı andıran ses işittiğini aktardı.