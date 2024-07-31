Haniye suikastı: İsrail Hükümet Sözcüsü yorum yapmayacaklarını açıkladı

İsrail Hükümet Sözcüsü Mencer, Tahran'da uğradığı suikast sonucu ölen Haniye'ye ilişkin İsrail'in yorum yapmayacağını açıkladı. Sözcü Mencer, bölgede artan gerilimden İran'ı sorumlu tuttu.

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenlenmesine ilişkin "herhangi bir yorum yapmayacaklarını" söyledi.

Mencer düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, İran'ın başkenti Tahran'da Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin "yorum yapmayacaklarını" belirtti.

Bölgede artan gerilimden "eylemleriyle İran'ın sorumlu olduğunu" savunan Mencer, kuzeyde yeniden güvenliliği tesis etmek için çalışacaklarını ifade etti.

"İRAN'IN OLUŞTURDUĞU TEHDİTLERİN FARKINDAYIZ"

Mencer, İran'dan gelecek herhangi bir saldırı endişesi taşıyıp taşımadıkları sorusuna, "Biz 7 cephede de yüksek alarm durumundayız. İran'ın oluşturduğu tehdidin farkındayız bu durumla her gün karşı karşıyayız ve sınırlarımızı koruyacağız" cevabını verdi.

'HAMAS ANLAŞMAYI REDDETTİ' İDDİASI

İsrail'in dün Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırıda Lübnan Hizbullahı'nın "ikinci adamı Fuad Şükür'ü hedef aldıklarını" belirten Mencer, Hizbullah'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde sivillerin hayatını kaybettiği füze saldırısından sorumlu olduğunu iddia etti.

Mencer, Gazze Şeridi'nde esir takası anlaşması müzakereleri için istekli olduklarını savunarak "bunun askeri baskıyla sağlanabileceğini, Hamas'ın anlaşmayı reddettiğini" öne sürdü.

HANİYE SUİKASTI

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.