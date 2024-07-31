Haniye suikastı: Ömer Çelik, Haniye'nin Türkiye planını anlattı

Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama yapan AKP Sözcüsü Çelik, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin, Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" dedi. Çelik, "Şehit edilmese TBMM'de hitap edecekti" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu suikast, Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Saldırıyı lanetliyoruz" diyen Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Heniyye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast, Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir."

Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.



Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu.



Bu suikast… — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 31, 2024

"TBMM'DE HİTAP EDECEKTİ"

Çelik, suikastla ilgili A Haber yayınında yaptığı açıklamada da Haniye'nin öldürülmeseydi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hitap edeceğini kaydetti. "İsrail'in yeni bir vahşeti olarak kayda geçmiş oldu" dedi.



Haniye'nin ziyaretini ağustos ayı içerisinde gerçekleştirmesinin planlandığını belirten Çelik, "Şehit edilmese TBMM'de hitap edecekti. Meclis tatile girdiği için özel bir toplantı olarak yapılacaktı" ifadelerini kullandı.