Haniye suikastının ardından: Filistin'de genel grev ve protesto çağrısı

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından genel grev ve protesto çağrısı yaptı.

Gazze'deki Filistinli grupların bir kısmını bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesine tepki olarak genel grev ve temas hatlarında protesto çağrısı yaptı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, "Büyük milli lider İsmail Haniye suikastı, uluslararası toplumun savaşı durdurma ve işgalcilerin işledikleri suçlardan yargılanması konusundaki acziyeti ışığında, Siyonist devlet terörü, soykırım, yıkım ve yok etme savaşı çerçevesinde gerçekleştirildi" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, şehit komutan İsmail Haniye’nin yasının tutulduğu bir dönemde, tüm Filistin halkı ve dünyanın özgür halklarına, bu korkak suikastın halkımızın direnme ve dayanma iradesini kıramayacağını, aksine bağımsızlık ve özgürlük için haklarımıza, ilkelerimize, mücadelemize ve direnişimize bağlı kalarak ilerleme kararlılığımızı artıracağını teyit etmektedir."

Komite, Filistinlilere grev ve temas hatlarında protesto yürüyüşleri düzenleme çağrısı yaptı.

Haniye’nin vefat haberi, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’daki cami hoparlörlerinden ilan edilirken birçok kentte de greve gidildi.

HANİYE SUİKASTI

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin kaldığı Tahran'ın kuzeyindeki konuta saldırı düzenlendiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı, Hamas liderinin öldüğü saldırının gece saat 02.00 sıralarında düzenlendiğini aktardı. Haniyye'nin havadan atılan bir mermiyle hedef alındığı bildirildi.

İran ve Hamas hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.