Hansi Flick, Barcelona'da gördüğü destekten dolayı minnettar

FC Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid CF karşısında kazanılan şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, kulüpte gördüğü desteğin kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi.

La Liga’da bitime üç hafta kala gelen şampiyonluğun ardından konuşan Alman teknik adam, El Clasico sabahında babasının vefat haberini aldığını açıkladı. Flick, yaşadığı zor ana rağmen takımının verdiği tepkinin kendisini derinden etkilediğini belirtti.

“Bunu size anlatmak istiyorum çünkü bunun normal bir durum olmadığını düşünüyorum” diyen Flick açıklamasını şöyle sürdürdü:

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

“Bu sabah annem aradı ve babamın öldüğünü söyledi. Bunu saklamalı mıyım yoksa takımımla paylaşmalı mıyım diye düşündüm.

Daha sonra oyuncularıma da söylemek istedim. Öğrendiklerinde verdikleri reaksiyon inanılmazdı. Bu anı asla unutmayacağım. Oyuncularım, ekibim ve kulüple gurur duyuyorum. Benim için burası gerçekten bir aile gibi.”

"ÇOK MİNNETTARIM"

Hansi Flick, Barcelona’da kendisini doğru yerde hissettiğini de vurgulayarak, “Bu harika kulüp için çalışmaktan ve Barselona’da yaşamaktan dolayı çok minnettarım. İnsanlar bana ve ekibime karşı gerçekten çok nazik. Hepimiz bu kulüp için daha fazlasını yapmak ve bir üst seviyeye ulaşmak istiyoruz. Barcelona’da herkesin Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak istediğinin farkındayım. Gelecek sezon tekrar deneyeceğiz” dedi.

El Clasico’dan saatler önce aldığı acı habere rağmen takımının başında sahaya çıkan Flick’in öğrencileri, FC Barcelona’nın Marcus Rashford ve Ferran Torres’in golleriyle kazandığı maçta attıkları gollerin ardından yedek kulübesine giderek deneyimli teknik adama sarıldı.