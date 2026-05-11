Hantavirüs görülen MV Hondius gemisinden tahliye edilen 3 kişi İstanbul’da karantinaya alındı

3 kişinin hantavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiği MV Hondius gemisinden yapılan tahliyeler sonrasında 3 Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı İstanbul’a getirilerek karantinaya alındı.

A Haber muhabiri Damla Kuşkapan’ın aktardığına göre 3 yurttaşın İstanbul’a getirilerek karantina altına alınması Sağlık Bakanlığı koordinesinde gerçekleşti.

Yurttaşların sağlık durumuna ilişkin detayları paylaşan Kuşkapan, "Aslında bu kişilerde şu an için herhangi bir belirti olmadığının altını çizelim. Ancak gemide hasta olan kişilerle temas etmiş olma ihtimallerine veya bulaşlı gıdaları tüketmiş olma riskine karşı tedbiren karantina altında tutulacaklar" sözleriyle durumun hassasiyetini vurguladı.

Evde karantina sürecinin başladığını hatırlatan A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan, yurttaşların bir süre dış dünyadan izole edileceğini belirtti.

DSÖ'DEN 12 ÜLKEYE UYARI

Kuşkapan, "Arjantin çıkışlı, Hollanda bayraklı gemide 3 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine DSÖ devreye girerek, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeyi uyardı. 6 Mayıs itibarıyla gemide kesinleşen vaka sayısının 8 olduğu tespit edildi. Ardından 147 yolcu tahliye edilmeye başlandı" diyerek olayın küresel boyutuna dikkat çekti.

Hollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia limanından hareket etmişti.

Gemide, 11 Nisan'da 70 yaşındaki bir Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan'da Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha, Erişilmez Ada ve Bülbül Adası ziyaretlerinde 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre toplamda 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.

Gemi Santa Elena'ya geldiğinde 30 kadar yolcu burada inmiş, hayatını kaybeden yolcunun cesedi ve semptomu bulunan Hollandalı eşi de gemiden ayrılmıştı.

Johannesburg'a giden Hollandalı kadın 26 Nisan'da ölmüştü.

İngiliz vatandaşı olan ve semptom gösteren bir erkek yolcu da yanındaki ABD'li arkadaşı ile birlikte 27 Nisan'da gemiden indirilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2 Mayıs'ta MV Hondius'un Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) olduğu sırada hantavirüs vakalarının gemide görüldüğünü açıklamış ve 3 Mayıs'ta bir Alman kadın yolcunun hayatını kaybetmesiyle bu gemide seyahat edip virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıkmıştı.

Capo Verde yetkililerinin geminin yanaşmasına ve herhangi bir kişinin inmesine izin vermemesi üzerine DSÖ ve İspanya arasında yapılan görüşmeler sonrasında 5 Mayıs'ta yolcuların indirilmesi için MV Hondius'un Tenerife'ye getirilmesine karar verilmişti.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.