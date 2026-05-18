Hantavirüs görülen yolcu gemisi Rotterdam'da karantinaya alındı

Dünya genelinde haftalardır yakından takip edilen ve hantavirüs vakaları görülen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisi, sıkı önlemler altında Rotterdam Limanı'na ulaştı.

Halk Sağlığı Kanunu kapsamında "resmi karantina limanı" işlevi gören Hollanda'nın Rotterdam kentinde, geminin gelişi için yerel sağlık idaresi, liman başkanlığı ve emniyet güçleri ortak operasyon yürüttü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koordinasyonunda tahliye edilen gemide kalan 23 mürettebat ve 2 sağlık personeli için limanda özel karantina alanları oluşturuldu.

Filipinler, Ukrayna, Rusya ve Polonya vatandaşı olan 23 mürettebat için liman yakınlarında 23 konut ünitesinden oluşan geçici bir karantina tesisi kuruldu. İki Hollandalının ise karantina sürecini evlerinde geçirmelerine izin verildi.

Yetkililer, şu an için hiçbir personelde hastalık belirtisi görülmediğini ancak tedbir amaçlı 18 Haziran'a kadar sürecek 42 günlük yasal karantina ve izleme prosedürünün uygulanacağını açıkladı.

Oceanwide Expeditions şirketi tarafından işletilen geminin dezenfeksiyon işlemlerinin ise 22 Mayıs Cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor.

Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nda yolcuları tahliye edilen "MV Hondius" gemisindeki vakalarla ilgili açıklama yapan DSÖ, küresel bir salgın riski görülmediğini bildirmişti. Virüs nedeniyle bugüne kadar biri Alman, ikisi Hollandalı olmak üzere toplam 3 yolcu yaşamını yitirdi.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine sebep olabilen hastalık kapsamında DSÖ, şu ana kadar dünya genelinde 8'i kesinleşmiş, 2'si şüpheli olmak üzere toplam 10 resmi vaka kaydetti.