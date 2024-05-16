Hapis cezası alan Ahmet Türk: Mahkemelerin değil, siyasilerin verdiği bir karar

Kobani Davası'nda 10 yıl hapis cezası alan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, karara ilişkin "Mahkemelerin verdiği bir karar değil, siyasilerin verdiği bir karardır" dedi ve ekledi: "Geleceğe, halkların kardeşliğine vurulan bir darbe olarak değerlendirmek lazım."

Kobani Davası'nda 10 yıl hapis cezası alan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halk TV yayınına bağlanan Türk, "Bu davanın siyasi bir dava olduğunu başından beri söyledik. Bizler bir vahşet örgütüne karşı düşüncülerimizi ifade ettiğimiz için böyle bir dava açıldı. Bir kesimin toplumsal barışı bozmaya yönelik ötekileştiren politikaları sömürmeye yönelik bir karardır. Bu, mahkemelerin verdiği bir karar değil, siyasilerin verdiği bir karardır" değerlendirmesinde bulundu.

"Üzüntümüz cezalarla ilgili değil, bu ülkede toplumsal barışa ihtiyaç var" diyen Türk, "Ortak demokratik değerler etrafında halkımızın, toplumun ortaklaşması gerektiği bir dönemde tamamen barışçıl bir sürece, demokratik bir geleceği ortadan kaldıran bir yaklaşım biçimi ortada" ifadelerini kullandı.

"HALKLARIN KARDEŞLİĞİNE VURULAN DARBE"

Ahmet Türk, şöyle devam etti: "Bizler senelerce halkların ortaklaştığı demokratik değerler etrafında buluştuğu bir sürecin arayışı içindeydik. Maalesef bazı siyasiler ötekileştirme politikasını sürdürme ve bunun üzerinden prim yapmaya doğru bir siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini görüyoruz. Bu aslında geleceğe, halkların kardeşliğine vurulan bir darbe olarak değerlendirmek lazım. Kobani Davası'nda devlete karşı herhangi bir şey yok. IŞİD şeytanlarına karşı tepkimizi ortaya koymuştuk."

"SİYASİ DAVA"

"Açıkçası bu davanın siyasi dava olduğunu bütün arkadaşlarım mahkeme sürecinde dile getirmiştik" diyen Türk, "Bu ülkede birileri Kürtleri susturmaya, hak arayışından vazgeçirmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunlara rağmen bu ülkenin barışı, demokratik bir geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.