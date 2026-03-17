Hapis cezası alan patronun şirketine dev proje: 1 milyarlık GES’e tartışmalı izin

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Abdurrahman Şentürk’ün sahibi olduğu Bayburt Grup’un, Erzurum’da kurmayı ve işletmeyi planladığı, yaklaşık 146 futbol sahası büyüklüğündeki güneş enerjisi santralı (GES) projesi için ÇED süreci başladı. Yaklaşık 1 milyar lira maliyeti olacağı hesaplanan projede, santralin tarım ve hazine arazileri üzerine kurulacak olması ve bu alanlar için "tarım dışı amaçlı arazi kullanım izni" alınacak olması dikkati çekti.

Bayburt Grup İnşaat tarafından Erzurum’un Ilıca ilçesine bağlı Demirgeçit Mahallesi’nde, 104,63 hektarlık alanda kurulması ve işletilmesi planlanan "Demirgeçit GES" projesi için ÇED süreci başladı. GES alanının 400 metre kuzeyinde ve 720 metre güneydoğusunda hayvan içme suyu kaynakları, 980 metre kuzeyinde ise askeri yasak ve güvenlik bölgesi bulunduğu belirtildi. Projenin bedelinin 935 milyon 664 bin lira olduğu, üretilen elektriğin Erzurum-2 Trafo Merkezi’ne aktarılacağı kaydedildi.

ŞİRKETİN TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ: PROJE ALANI DEĞİŞTİRİLEREK TEKRAR BAŞVURU YAPILDI

Şirket, Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Demirgeçit Köyü'nde kurulması planlanan GES için ilk olarak mera tahsis amacının değiştirilmesi talebiyle geçen yıl başvuruda bulundu. Ancak Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bu talebi uygun görmeyerek reddetti. Bunun üzerine şirket proje alanını değiştirerek yeniden başvuru yaptı ve onay aldı.

Proje kapsamında personelin kullanma suyunun Erzurum Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan ücreti karşılığında temin edileceği, personelin içme suyu ihtiyacının ise piyasadan satın alınacak izinli ve ruhsatlı damacanalarla karşılanacağı bildirildi.

Projenin inşaat süresinin 12 ay olduğu, işletme aşamasında ekonomik ömrünün ise 25-30 yıl olarak hesaplandığı belirtildi.

TARIM ALANLARI İÇİN "İZİN" ALINACAK

Proje Tanıtım Dosyasında, projenin tarım arazisi üzerinde yer aldığı ifade edilerek, faaliyet kapsamında "tarım dışı amaçlı arazi kullanım izni" alınacağı, gerekli izinler ile mülkiyeti tapulu şahıs arazilerinde satın alma veya kiralama işlemleri tamamlanmadan çalışmalara başlanmayacağı aktarıldı. Ayrıca, ÇED alanında kalan diğer parsellerin arazi vasfının belirlenmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan önlisans alınmasının ardından Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuru yapılacağı kaydedildi.

Proje çerçevesinde hazırlık ve inşaat aşamasında, panellerin kurulacağı alanda bitkisel toprak sıyırma işlemi yapılmayacağı, yalnızca depolama tesisi, şalt sahası ve şantiye alanında bitkisel toprağın sıyrılacağı, sıyrılan toprağın ise ÇED alanı içinde belirlenen alanda depolanacağı ifade edildi.

Dosyada, proje alanının Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre "çok tehlikeli" bölgede bulunduğu belirtilerek, yürütülecek işlemlerde Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik esaslarına titizlikle uyulacağı vurgulandı.