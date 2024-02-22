Hapis cezası bulunan 34 firari şahıs yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda farklı sürelerde hapis cezası bulunan 34 şahıs ve aranma kaydı bulunan 83 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan farklı sürelerde hapis cezası bulunan 34 firari şahıs yakalandı. Ayrıca, farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 83 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 83 şüpheliden 49’unun ifadeye yönelik aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.