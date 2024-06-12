Hapis cezası bulunan 8 firari şahıs yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalanırken, 1 şahsın üzerinde tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından suçluların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı. Ayrıca M.T. isimli şüphelinin üzerinden 1 adet tabanca ele geçirildi.