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Hapis cezası bulunan 8 firari şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 12.06.2024 16:32
  • Giriş: 12.06.2024 16:32
  • Güncelleme: 12.06.2024 16:32
Kaynak: İHA
Hapis cezası bulunan 8 firari şahıs yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalanırken, 1 şahsın üzerinde tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından suçluların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı. Ayrıca M.T. isimli şüphelinin üzerinden 1 adet tabanca ele geçirildi. 

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