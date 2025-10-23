Hapis cezası onandı: Ozan Güven cezaevine girecek

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u 13 Haziran 2020’de darp eden Oyuncu Ozan Güven hakkında verilen hapis cezası onandı. Güven hapse girecek.

Olaydan 5 yıl sonra karar açıklanmış, Güven, ‘Silahla kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Güven, ‘Hakaret’ ve ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ise beraat etmişti. Ozan Güven hakkında verilen hapis cezası kararını ertelemeyen mahkeme, Deniz Bulutsuz’un ise ‘Basit yaralama’ suçundan beraatına karar vermişti. Tarafların karara itiraz etmesi üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’ne gönderilmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, yargılamayı yapan İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını belirtti. Mahkeme yapılan itirazları oy birliği ile kesin olarak reddetti.

Böylece Ozan Güven'in aldığı hapis cezası onanmış oldu. Güven bu cezanın 45 gününü cezaevinde geçirecek.