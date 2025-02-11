Hapis cezası verilen Abdullah Zeydan'dan açıklama: Halkın iradesini sonuna kadar koruyacağız

3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, "Yargı kumpaslarıyla, yargı tuzaklarıyla bir kez daha Van halkının iradesine çökmüşlerdir" dedi.

Ceza aldığı davada askerlerin ifadelerinin ve bilirkişi raporunun kendi lehine olduğunu hatırlatan Zeydan, "Bu karar, 1 milyon 200 bin Vanlı’nın iradesine çökme girişimidir. Bunun karşısında demokrasi, adaleti, halkın iradesini sonuna kadar koruyacağız" ifadelerini kullandı.

MA'ya konuşan Zeydan şunları söyledi:

"31 Mart’ta demokratik yollarla Van halkıyla baş edemeyenler, yargı kumpaslarıyla, yargı tuzaklarıyla bir kez daha Van halkının iradesine çökmüşlerdir. Bizim şahsımızda bu karar yok hükmündendir ve siyasidir. Askerlerin ifadeleri ve bilirkişi raporu lehimize olduğu halde karar siyasi talimatla verilmiştir. Bu karar, 1 milyon 200 bin Vanlı’nın iradesine çökme girişimidir. Bunun karşısında demokrasi, adaleti halkın iradesini sonuna kadar koruyacağız.”

Zeydan’ın avukatı Mehmet Emin Aktar ise adil yargılanma ve savunma hakkının ihlal edildiğini söyledi:

“Ne tuhaftır ki mahkeme dosyaya vekâletname sunduktan sonra yazı yazarak, güvenlik önlemi alınmasını istedi. Bu ne tür karar vereceğini göstermiştir. Savcılığa yazarak, güvenlik almasını istemesi başlı başına kararını verdiğini göstermektedir. Savunmamızın alınmaması hem adil yargılama hem de savunma hakkımızı ihlal ediyor. Hakimin bağımsızlığına ihlal düşürüyor. Ret hakkına karşı itiraza izin verilmeksizin; önceden verilmiş karar, ara verilmeden açıklandı. Mahkeme bu tutumuyla daha önce kamuoyuna açıklandığı iddiamı teyit etmiştir. Bir suçu cezalandırma değil, bir politik duruşu cezalandırma kararıdır. Bu karar umarım halk iradesine dönük sonuçlar yaratmaz.”