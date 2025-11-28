Hapis cezası verilen Fatih Altaylı'dan YouTube kararı

Cumhurbaşkanı'nı 'tehdit ettiği' iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen gazeteci Fatih Altaylı, ekim ayındaki ilk duruşmanın ardından YouTube yayınlarına ara vermişti. Son duruşmadan sonra Altaylı YouTube yayınlarına dönme kararı aldı.

Onlar TV'nin YouTube'daki yayınında açıklama yapan Şule Aydın, Altaylı'nın YouTube yayınlarına geri dönme kararı aldığını belirterek, "Fatih Altaylı çok iyi, Morali de çok iyi. Çok kısa bir süre sonra belki bir gün belki birkaç gün sonra sesini yeniden duyacaksınız ve yayınlarına devam etmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.