Hapis cezasıyla aranan şahıs Didim’de yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi’nde devriye esnasında “Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan R.D. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alına şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.