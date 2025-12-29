Hapiste ihlalleri anlatmak suç oldu

Haber Merkezi

Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde yaşanan hak ihlalleri, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde anlatan Mustafa Geylani hakkında "panik yaratma" iddiasından disiplin soruşturması başlatıldı. Gürcistan’ın 1999’da Türkiye’ye teslim ettiği ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen hasta tutsak Geylani, cezaevinde yaşanan ihlalleri, kardeşi Fahir Geylani ile yaptığı haftalık telefon görüşmesinde anlattı.

Görüşmede, Mustafa Geylani, kendilerine ayın 11,16 ve 19’unda işkenceye varan oda aramaları, tacizler yapıldığını söyledi. Fahir Geylani’nin, ağabeyi Mustafa Geylani’nin yaşadığı durumu Mezopotamya Ajansı’na (MA) anlatarak, durumun haberleştirilmesi üzerine cezaevi idaresi Mustafa Geylani hakkında "panik yaratma" iddiasından disiplin soruşturması başlattı.

Tutsak Geylani’nin ailesi ise, cezaevi idaresi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Ailenin aktarımlarına göre: Geylani, görüşmede, “Cezaevi yönetimi keyfi bir şekilde odalarımızı boşaltıyor. Psikolojik işkenceye maruz kalıyoruz” ifadelerini kullandı.