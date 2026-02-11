Hapoel’den Nigel Hayes-Davis açıklaması

NBA’de Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılan Nigel Hayes-Davis için Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Oyuncunun adı hem Fenerbahçe Beko hem de Hapoel Tel Aviv ile anılıyor.

Hapoel Tel Aviv Başkanı Ofer Yannay, oyuncuyla ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaptı:

“Hayes-Davis ile herhangi bir sözleşme imzalanmadı. Bu yanlış bir bilgi. Ancak onun rekabetçi özelliklerine ve teknik niteliklerine sahip bir oyuncu istediğimiz doğru.”

Yannay, teklif yaptıklarını doğrularken detay vermekten kaçındı ve yıldız oyuncunun şu anda birden fazla teklifi değerlendirdiğini söyledi.

10 MİLYON DOLARLIK TEKLİF İDDİASI

İsrail basınında yer alan haberlere göre Hapoel Tel Aviv, Hayes-Davis’e 2.5 yıl için toplam 10 milyon dolar teklif etti. Bu rakamın, Euroleague standartlarının üzerinde bir kontrat olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE CEPHESİ TEMKİNLİ

Fenerbahçe Şube Sorumlusu Cem Ciritçi ise yaptığı açıklamada, “Nigel bizim eski oyuncumuz. Sürekli irtibat halindeyiz. Bizim için önemli olan iç dengeler.” ifadelerini kullanmıştı.

2022–2025 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Hayes-Davis, 2025’te Euroleague Final Four MVP’si seçilmişti. Avrupa’ya dönüş ihtimali güçlenen yıldız oyuncunun kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.