Hapsedemezsin, öldüremezsin!

Haber Merkezi

Protest müzik grubu Bandista, sokaktaki köpeklerin toplatılmasını ve belli bir süre sonra da “uyutulmasını” öngören yasa değişikliğine karşı İstanbul’da konser verdi. Grup, sokaktaki hayvanların haklarını savunmak için bir ayı aşkın bir süredir Beşiktaş’ta nöbet tutan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi’nin davetiyle Beşiktaş’ta sahne aldı.

Konser öncesi Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yurttaşlar olarak sokaklardan meclise sözümüz var. Sokak köpeklerini, insan şefkatinden ve erişiminden uzak ölüm kampı barınaklara hapsetmek, hatta öldürmek için türlü kılıflar aradığınız bugünlerde, yalan yanlış bilgilerle bizi kandırmaya çalıştığınızın farkındayız. Dezenformasyon yöntemiyle halkın zekasını, sağduyusunu ve vicdanını -en hafif tabiriyle- küçümsediğinizin bilincindeyiz. Biz, kedileri, köpekleri mahallelerimizde yaşatmaya çalışan insanlarız. Herkes için adil, yaşanabilir bir dünya isteyenleriz. Yüzyıllardır olduğu gibi bugün de sokak hayvanlarıyla birlikte yan yana yürümek isteyenleriz. Barınaklarda yıllardır açlıktan, pislikten, bakımsızlıktan yaşamını kaybeden binlerce köpeğin hesabını soranlarız. Oylarımızla meclise giden vekiller, bizimle birlikte sokakta yaşayan köpeklerin de oyunu aldığını unutmamalıdır. Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin.”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Sınıfsız ve sömürüsüz özgür bir dünya kurma hedefiyle şarkılar üreten ve şarkılarıyla tüm mücadele alanlarında insanlara umut olan bANDİSTA, direnişimizin 46.gününde sokakta yaşayan köpeklerle dayanışmak amacıyla İstanbul Beşiktaş İskele Meydanı’nda bizlerleydi. Meclisin kapanmasına çok az zaman kaldı ve katliam yasa tasarısı her an meclisten geçebilir. Artık tüm sanatçıların sesine, kalemine, müziğine ve eserlerine daha çok ihtiyacımız var.”