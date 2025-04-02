Hapsettikleriniz bizim gururumuz

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Ebru ÇELİK

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul Saraçhane’de başlayan protestolara katıldıkları için 300’ü aşkın kişinin tutuklanmasına tepkiler sürüyor.

Tutuklananların büyük çoğunluğunu üniversite öğrencileri ve gençler oluştururken aileleri dün bayram görüşü için İstanbul Silivri Cezaevi’nde bir araya geldi. Anne-Baba Dayanışma Ağı ile birlikte cezaevi önünde görüş için bekleyen aileler, çocuklarının hukuksuz şekilde tutuklandığını belirterek, serbest bırakılmalarını talep etti.

Anne-Baba Dayanışma Ağı, tutuklanan öğrencilerin aileleriyle her konuda dayanışma sağlayacaklarını duyururken aileler de bu hukuksuzluk karşısında birleşik bir mücadele verilmesi gerektiğini ifade etti.

YAPILANLAR HUKUKSUZDUR

Oğlu Ozan Gültekin’in tutuklanma sürecine dair konuşan baba Sinan Gültekin, gözaltı ve tutuklama işlemlerinin tamamen hukuksuz olduğunu vurguladı. Gültekin, “Saraçhane’de gözaltına alındılar. Hiçbir polise mukavemet göstermediler, Cumhurbaşkanı’na hakaret etmediler. Sadece ‘dağılın’ denildi, anayasal haklarını kullanan bu çocuklar dağılmadı ve ters kelepçeyle gözaltına alındılar. Ardından 3-4 gün gözaltında tutulup kötü muameleye maruz kaldılar. Vatan Emniyet’te yer olmadığı için Esenler Emniyet’e götürüldüler. Çocuklara ters kelepçe takıldı, dövüldüler, su bile verilmedi. Köpek maması gibi yiyecekler verildi. Sorgu sual bile yapılmadan Salı günü tutuklandılar” dedi.

Gültekin, “Normalde gözaltı süresi bir gün olmalıydı ama çocuklar üç, dört gün gözaltında tutulduktan sonra tutuklandılar. Bu tamamen haksızlık. Şu anda burada 301 çocuk tutuklu. Ama onları desteklemek için binlerce aile burada. Herkes adalet istiyor. Çocuklarımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

ADALETİN SESİNİ SUSTURUYORLAR

Diğer taraftan, tutuklanan Ulaş Emre Uludaşdevir’in babası Doğan Uludaşdevir, ülke genelinde yaşanan adalet sistemindeki çöküşe dikkati çekti. “Savcı kontrol altında. Ağa, paşa ne derse o oluyor. Bir hâkim, 8 çocuğu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıyor ama sen bu hâkimi başka yere sürüyorsun. Böyle bir adaletsizlik olur mu?” diyen Uludaşdevir, iktidarın adaletin sesini susturduğunu belirtti.

Uludaşdevir, adaletin sağlanması için daha fazla insanın susturulmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti ve ekledi: “Gezi olaylarında ‘Caminin içinde içki içtiler’ dediler. Caminin hocası çıktı, ‘Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, burada içki içilmedi’ dedi. Sonra o adamı sürdüler. İşte adalet dedikleri bu mu?” diye sordu. Uludaşdevir son olarak şunları söyledi: “Oğlum görüşte bana dedi ki: ‘Baba, hırsızlık yapmadım, kimsenin malını gasp etmedim, sadece hak ve hukukun yanındaydım. Eğer buradan çıkarsam, yine eylemlere katılacağım. Sakın yılgınlığa düşme’ dedi. Ben de gideceğim. Çocuğumun arkasındayım. Ben çocuğumu kurtarabilirim ama Ahmet’i, Mehmet’i kim kurtaracak? Çocuğum doğru bir şey yaptı, sonuna kadar onun arkasındayım.”

Fırat Sunar’ın annesi Sakine Sunar ise şöyle konuştu: “Pazartesi sabaha karşı saat 05.30 gibi evden alındı. Direkt Vatan Emniyet’e götürüldü. Çocuklarımızın hiçbir suçu yok. Sadece haklarını savundu. Anayasal haklarını kullandılar. Suç değil ki! Bir pankartı tutmak suç mu? Artık öyle bir ülkede yaşıyoruz ki ağzımızı açsak suç sayılıyor. Konuşamıyoruz bile” dedi.

HAKLI OLDUKLARINI HEPİMİZ BİLİYORUZ

Aileler, çocuklarının cezaevinde zor koşullar altında yaşamaya devam ettiğini ancak dayanışmanın yüksek olduğunu belirtti. Bir öğrencinin ailesi, “Genel olarak motivasyonları iyi çünkü haklı olduklarını biliyorlar. Anayasal haklarını kullanırken hukuksuz bir şekilde gözaltına alındıklarının farkındalar. Bu nedenle dayanışma içindeler ve güçlüler. Ancak biz aileler olarak, bu hukuk dışı tutuklamaların bir an önce son bulmasını ve çocuklarımızın serbest bırakılmasını bekliyoruz” dedi.

Aileler, adaletin bir an önce sağlanmasını talep etti. İsmini vermek istemeyen bir baba ise “Bu çocuklar sadece haklarını savundu. 3-5 cop yediler ama herkesin hakkı için mücadele ediyorlar. Oğlum pişman değil, ben de değilim. Çıkınca daha dikkatli olacak, ama yine gidecek” ifadelerini kullandı.

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ADLİ SUÇLULARLA AYNI KOĞUŞTA KALIYORLAR

Tutuklanan öğrencilerle görüşen Çağdaş Hukukçular Derneği’nden Avukat Mürsel Ünder, "Cezaevinde tutulan öğrencilerin maruz kaldığı hak ihlallerini yakından takip ediyoruz. İçeride baskı altındalar, tedirgin hissediyorlar. Adli suçlularla aynı koğuşta kalan öğrenciler temel ihtiyaçlarını giderirken bile tedirgin” dedi. Ünder, tutuklu öğrencilerle görüşünü şu ifadelerle anlattı: "Bir öğrenciyle görüştüm, yarım saatlik görüşmemi bir buçuk saate uzattım çünkü konuşmaya, anlatmaya ihtiyacı vardı. Çocuklar ciddi bir kaygı içinde. Bir tanesi zaten psikiyatrik problemleri olan bir çocuk. Ama dilekçe yazamamış, çünkü Cezaevi Gözlem Kurulu’nun tatilde olduğu söylenmiş. Gardiyanlara söylediklerinde ise ‘Biz dilekçeyle işlem yapılan birini görmedik’ yanıtını almışlar. Hatta ne istiyorlarsa tam tersini yapıyorlar. Burada üç öğrenci özellikle çok zor durumda. Birisi psikiyatrik tanı almış bir çocuk. Biri Diyarbakırlı Kürt bir öğrenci. Diğeri ise İslamcı bir ailenin çocuğu. Hepimiz bu çocukları bir an önce buradan çıkarmak için harekete geçmeliyiz.”