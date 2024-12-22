Hapşıran sürücü kontrolü kaybedince araç duvara çarptı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücünün hapşırması sonucunda kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaynak: iHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücünün hapşırması sonucunda kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında İnegöl'ün Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Ali A. (58) yönetimindeki Fiat Tofaş marka 16 Y 0174 plakalı otomobil, sürücü hapşırınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Azerbaycan uyruklu eşi Govher M. (44) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.