Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hapşıran sürücü kontrolü kaybedince araç duvara çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücünün hapşırması sonucunda kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yurt
  • 22.12.2024 19:30
  • Giriş: 22.12.2024 19:30
  • Güncelleme: 22.12.2024 19:32
Kaynak: iHA
Hapşıran sürücü kontrolü kaybedince araç duvara çarptı: 2 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücünün hapşırması sonucunda kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İnegöl'ün Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Ali A. (58) yönetimindeki Fiat Tofaş marka 16 Y 0174 plakalı otomobil, sürücü hapşırınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Azerbaycan uyruklu eşi Govher M. (44) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BirGün'e Abone Ol