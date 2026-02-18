Hapşırırken kalbimiz gerçekten durur mu?

“Hapşırırken kalbin bir anlığına durur” cümlesi, neredeyse herkesin hayatında en az bir kez duyduğu bir şehir efsanesi.

Özellikle güçlü bir hapşırığın ardından hissedilen kısa boşluk duygusu, bu inanışı besliyor. Ancak bilimsel veriler, kalbin hapşırma sırasında tamamen durmadığını ortaya koyuyor. Aksine uzmanlara göre bu durum, göğüs içi basıncındaki ani değişimlerin kalp ritminde milisaniyelik farklılıklara yol açmasından ibaret. Yani dramatik bir “durma” değil, vücudun otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilen geçici bir fizyolojik yanıt söz konusu.

HAPŞIRMA SIRASINDA NE OLUYOR?

Hapşırma burnumuzdaki sinirlerin tahrişiyle başlar ve çok güçlü bir refleks oluşturur.

Hapşırmadan hemen önce derin nefes alındığında göğüs içi (intratorasik) basınç artar, bu sırada kalbe dönen kan akımı bir miktar yavaşlar ve kan basıncı geçici olarak düşer. Ardından boğaz kapanır ve ani soluk verildiğinde biriken basınç serbest kalır; bu hamle venöz dönüşü hızlandırır, kan basıncını yükseltir ve kalp hızını düşürür.

Bu süreçte vagus siniri de devreye girer.

Vagus siniri kalp hızını düzenleyen başlıca sinirdir ve hapşırma sırasında uyarıldığında kalp atışını geçici olarak yavaşlatır.

Özetle, hapşırma anında göğüs içi basıncı ve kan basıncındaki ani değişimler kalp üzerine “barorefleks” yoluyla etki eder; kalp hızı kısa süre değişir, ama sonra normale döner.

Uzmanlar, bu etkinin sadece milisaniye-saniye mertebesinde olduğunu belirtir.

Örneğin, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Metin Gürbüz verdiği bir söyleşide, diyastol (gevşeme) sonu dinlenme süresinin arttığını ve kalbin “milisaniyeler düzeyinde durup tekrar çalışmaya başladığını” ifade eder.

GEÇİCİ DURAKLAMA MI, GERÇEK KALP DURMASI MI?

Hapşırma anında yaşanan bu etki gerçek kalp durması ile karıştırılmamalıdır.

Tıbbi tanımla kalp durması (“arrest”), kalbin kan pompalamayı aniden durdurması demektir.

Memorial Hastanesi’ne göre kalp genelde 3 saniye ve üzerinde durduğunda riskli kabul edilir. Ani kalp durması (kardiyak arrest) genellikle ventriküler fibrilasyon, şiddetli blok veya kalp krizinden kaynaklanır.

Bu durumda kişi aniden bilincini kaybeder, nabız alınamaz ve acil müdahale gerekir. Oysa hapşırma sırasında meydana gelen duraklama çok kısadır ve genellikle fark edilmeyebilir.

HAPŞIRMA SENKOPU: ÇOK NADİR OLAYLAR

Hapşırmaya bağlı bayılma, yani “hapşırma sinkopu”, literatürde çok nadir bildirilmiştir. Uzmanlar buna rastlamanın “çok çok nadir” olduğunu vurgular.

Bildirilen nadir olgulardan birinde, glokom tedavisinde beta-bloker göz damlaları kullanan bir kadın hapşırırken bayılmış, damlaları kesince sorun çözülmüştü. Bir diğerinde ise kalp kapağında tümör olan 50 yaşında bir erkek, hapşırınca senkop yaşamış; tümör ameliyatı sonrası şikayetleri tamamen geçmiştir.

Çoğu kaynak, bu tür bayılmaların altında mutlaka bir neden (ritim bozukluğu, kapak problemi, mitral kapak prolapsusu gibi) bulunduğunu belirtir. Örneğin Healthline’a göre hapşırma sinkopu vakalarının çoğu mitral kapak problemi gibi bir kalp hastalığıyla ilişkilidir.

Kısacası, hapşırmanın tek başına kalp atışını durdurduğu yönünde bilimsel hiçbir kanıt yoktur. Teyit.org’da Dr. Muhammed Keskin ve Dr. Nilüfer Aykaç gibi uzmanlar da “hapşırma esnasında kalp ritmi kısmen etkilenir ama kalp durmaz” diyerek bu efsaneyi yalanlar. Yapılan uzun süreli EKG izlemelerinde hapşırma sonrasında “klinik önemde durma” kaydedilmediği bilinmektedir.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI?

Genel olarak hapşırma sağlıklı bir refleks olup kalbe zarar vermez; aksine kan akımını uyarıcı olduğu için bazı uzmanlar kalp için “faydalı” bile sayar.

Ancak hapşırma sırasında ani ve şiddetli baş dönmesi, bayılma veya nabız hissinin kaybı oluyorsa, altta başka bir sorun düşünülmeli ve tıbbi yardım aranmalıdır. Özellikle tekrarlayan bayılma varsa, bir kardiyolog kontrolünde EKG ve ekokardiyografi gibi testler yapılması önerilir.

Özetle, sadece normal hapşırmak endişe gerektirmez; ancak olağandışı semptomlar varsa vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir