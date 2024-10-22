Hapşırma nöbeti geçiren Benazir Aydın taburcu edilecek

Hapşırma nöbetleri sebebiyle tedavi altına alınan Benazir Aydın, taburcu edilecek.

Batman'da yaşayan Benazir Aydın, 18 Eylül'de hapşırma nöbetleri üzerine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı.

İleri tetkik ve tedavi için 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Aydın, 35 gün aradan sonra sağlığına kavuştu.

Edinilen bilgilere göre, sevk edildiği günden bu yana Aydın'a Nöroloji, Psikiyatri, Kulak Burun Boğaz, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları ve Dahiliye bölümünden farklı doktorlar teşhis koyabilmek için çeşitli testler uyguladı.

20 gündür tedavi altında tutulan Aydın'a, trigeminal sinirde hapşırma refleksi oluştuğu gerekçesiyle 4 kere sinir blokajı tedavisi uygulandığı öğrenildi.

Uygulanan enjeksiyon tedavisi sayesinde sağlık durumu iyiye giden ve 35 gün sonra sağlığına kavuşan Aydın'ın yarın taburcu edileceği ifade edildi.