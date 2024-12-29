Haraç mezat yıl sonu hasılatı

Özelleştirme kararları ile devletin birçok kıymetli kamu varlığını elden çıkaran iktidar, yıl sonunda satış için gaza bastı. Yılın son haftasında yedi ilde toplam 35 taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı. Ayrıca özelleştirme programında yer alan birçok taşınmazın da satışı gerçekleştirildi.

Son yıllarda “arsa satış ofisi”ne dönüştüğü dile getirilen Özelleştirme İdaresi, bu yıl Ocak-Kasım döneminde 12,1 milyar TL tutarında satış gerçekleştirdi. Yılsonu için 8 milyar lira olan bütçe hedefi, Eylül ayı itibarıyla aşıldı. Satış gelirlerinin yüzde 94’ünü arsa ve arazi satışları oluşturdu.

Satışların önemli bir bölümü olan 2,9 milyar TL’lik kısmı orman vasfını yitirmiş arazi satışlarından, 1,3 milyar liralık bölümünü ise Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışlarından elde edilen tutar oluşturdu.

634,1 MİLYONLUK KARAR

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bazı illerdeki bazı taşınmazların özelleştirme yoluyla şirketlere satışlarına onay verildi. Dört ilde toplam tutarı 634,1 milyon TL’yi bulan taşınmaz satışı gerçekleştirildi.

Buna göre Türkiye Șeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ağrı’nın Merkez ilçesi Suçatağı Köyü’ndeki taşınmazın 58,1 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Emre Tanıșır’a satıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara’nın Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi’ndeki taşınmazın 92 milyon bedelle en yüksek teklifi sunan Fehmi Turgut’a satışı onaylandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı Aydın’ın Didim ilçesindeki iki ayrı taşınmazdan birinin 155 milyon lira, diğerinin de 165 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Ege Yonca Yapı İnşaat AŞ’ye satılmasına onay verildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi’ndeki taşınmazın 164 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren "Şentürk Ali Kılıç Sapran Deluxe"e satışı uygun bulundu.

35 TAŞINMAZ SATILACAK

Ayrıca geçen hafta Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin ve Muğla illerinde bulunan 35 taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı. Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazların, özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi. Cumhurbaşkanlığı programına göre 2025 yılında özelleştirmelerden 30 milyar lira tutarında rekor gelir bekleniyor.