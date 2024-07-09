Harbiye Konserleri BKM ile sürüyor

'Denizbank Açıkhava Etkinlikleri', 7-10 Ağustos ve 12 Ekim’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluşacak.

BKM, ‘DenizBank Açıkhava Etkinlikleri’ kapsamında bu yıl, 7-10 Ağustos tarihleri arasında ve 12 Ekim’de Harbiye’de devam eden etkinlik serisine bir yenisini daha ekleyecek.

Etkinlikler kapsamında 7 Ağustos’ta Aşkın Nur Yengi, Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde “Aşkın Nur Yengi Senfonik” konseri ile sahne alacak.

Gazino konseptini kendisine has komedi ile birleştirerek, komedi gazinosu formatı yaratan Ata Demirer ise geçen kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilediği, "Ata Demirer Gazinosu" ile 8-9 Ağustos’ta 2 gün üst üste sahne alacak.

10 Ağustos’ta ise müziği ile farklı müzik türlerini bir araya getiren Mert Demir dinleyiciyle buluşacak ve son olarak 12 Ekim’de Grammy ödüllü İngiliz sanatı Seal, Harbiye’de dinleyicilerin karşısına çıkacak.

BKM - DenizBank Açıkhava Etkinlikleri Konser Takvimi şöyle:

7 Ağustos : Aşkın Nur Yengi Senfonik

8 Ağustos : Ata Demirer Gazinosu

9 Ağustos : Ata Demirer Gazinosu

10 Ağustos : Mert Demir

12 Ekim : Seal