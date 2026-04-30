Harbiye’de "Koltuk Senin" uygulaması: Gençlere ücretsiz kültür-sanat fırsatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 2021 yılından bu yana sürdürülen "Koltuk Senin", gençlerin kültür sanatla daha yakın bir bağ kurmasını destekleyerek 18-24 yaş arası gençlere kültür sanat etkinliklerini ücretsiz izleme imkânı sunuyor.

2 Mayıs’tan itibaren boş kalan koltuklar, gençlerin kültürel yaşama katılımını artıracak bir uygulamayla değerlendirilecek. "Gençler Radar Türkiye" uygulaması üzerinden oluşturdukları dijital sıra ile sürece dâhil olabiliyor. Etkinlik günü boş kalan koltuklar sistem üzerinden belirleniyor ve sıra numarasına göre gençlere ücretsiz sunuluyor.

NASIL YARARLANILIYOR?

“Koltuk Senin” uygulamasından yararlanmak isteyenlerin etkinlik günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda bulunması gerekiyor. Başvurular yalnızca alanda yapılırken, katılımcılar bilgilendirme panosundaki yönlendirmeyle "Radar Türkiye" uygulaması üzerinden karekod okutarak sıraya giriyor ve boş koltuk oluşması halinde SMS ile davet edilerek girişlerini uygulamadaki karekodla gerçekleştiriyor.