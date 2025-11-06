Harç adı altında ‘haraç’ alınması öneriliyor

Haber Merkezi

Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Tabip Odası ve Ankara Veteriner Hekimleri Odası, düzenledikleri basın toplantısında TBMM’ye sunulan torba yasa teklifinde yer alan harç düzenlemesine tepki gösterdi. ‘‘Hekimleri ve sağlık hizmetlerini haraca bağlayan düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Harç’ adı altında ‘haraç’ alınması önerilmektedir’’ denilen açıklamada teklifin geri çekilmesini talep edildi.

Açıklamada, ‘‘Büyükşehirlerde iki katı olmak üzere muayenehane uygunluk belgesine 20 bin TL, özel poliklinik ruhsatına 30 bin TL, özel tıp merkezi ruhsatına 50 bin TL olmak üzere ‘harç’ adı altında ‘haraç’ alınması önerilmektedir. Ekonomideki ve sağlık sistemindeki kronik sorunlara kalıcı çözümler üretmek yerine, palyatif ve günlük tedbirlerle yaklaşan Sağlıkta Dönüşüm anlayışına son verilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.