Harcama çok, başarı yok

'Dört büyükler' 10 sezonda bonservis/futbolcu/antrenör ücret giderleri için 3 milyar 533 milyon avro harcadı. Avrupa kupalarında ise varlık gösteremediler.

Spor Servisi

Kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimlerden derlenen bilgilere göre, her yıl zarar eden/açıklayan ve bağımsız denetçilerce 'borca batık' şeklinde tanımlanan 'Dört büyükler', son yıllarda döviz kurundaki artış karşısında dahi yüksek bedelli sözleşmeler imzalamaktan imtina etmedi. Bu sezon salt bonservis ve futbolcu/antrenör ücretlerine Fenerbahçe 160,2 milyon avro, Galatasaray 152,7 milyon avro harcayarak rekor giderlere ulaştı. Beşiktaş'ın 90,1 milyon avro yükümlülük altına girdiği sezonda, Trabzonspor'un kasasından 84,1 milyon avro çıktı.

10 SEZONUN BİLANÇOSU

Türk futbolunda 'Dört büyükler' olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un bonservis ve futbolcu/antrenör ücret giderleri tüm başarısızlıklara rağmen astronomik rakamlara ulaştı. Dört takımın son 10 sezonda sadece bonservis ve futbolcu/antrenör ücret gideri 3 milyar 533 milyon avroya ulaştı.

AA’nın değerlendirmesine göre 10 sezonda Galatasaray 1 milyar 38 milyon avro, Fenerbahçe 1 milyar 34 milyon avro, Beşiktaş 831 milyon avro ve Trabzonspor 631 milyon avro harcadı.

Galatasaray'da bonservis ve futbolcu/antrenör ücret giderleri, 2014-2015 sezonundan bu yana ortalama 98,4 milyon avroyken, bu sezon rekor giderle 152,7 milyon avroya çıktı.

Fenerbahçe'de bonservis ve futbolcu/antrenör ücret giderleri 2014-2015 sezonundan bu yana ortalama 97,1 avroyken, bu sezon ilk 9 ay itibarıyla 160,2 milyon avro oldu. Böylece Galatasaray gibi Fenerbahçe de harcama rekoru kırdı.

Beşiktaş'ın son 10 sezondaki rekor gideri, üst üste kazanılan 2 şampiyonluk sonrası 2017-2018 sezonunda 114,3 milyon avroyla gerçekleşti. Bu sezon yapılan 90,1 milyon avroluk harcama ise önceki 9 sezonun 82,3 milyon avroluk ortalama giderinin üzerinde yer aldı.

Trabzonspor'un rekor gideri, 2021-2022 sezonunda kazandığı şampiyonluğun hemen akabinde geldi. Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda bonservis ve futbolcu/antrenör ücretleri için 87,5 milyon avro harcadı. Karadeniz ekibinin 9 yıllık ortalama gideri 60,7 milyon avroyken, bu sezon ilk 9 ayda kasadan 84,1 milyon avro çıktı.

AVRUPA'DA SESSİZ

'Dört büyükler', son 10 sezonda sadece bonservis ve futbolcu/antrenör ücret giderleri için 3,5 milyar avro harcamasına karşın Avrupa kupalarında pek varlık gösteremedi. Harcamada sınır tanımayan 'Dört Büyükler'in son 10 senede Avrupa'daki en iyi derecesi 2 kez çeyrek final oynamak oldu.

Takımların en iyi derecesi; Beşiktaş’ın 2017-2018'de UEFA'nın 2 numaralı kupası Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe'nin de bu sezon 3 numaralı kupa Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamaları oldu.