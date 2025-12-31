Harcama limitleri açıklandı: Süper Lig takımlarının transfer bütçesi ne olacak?

Kış transfer dönemi için Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği limitlere göre en fazla harcama yapma imkânı olan takım Galatasaray. En düşük limit ise Eyüpspor'un.

2 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesi belirlenen limitler şu şekilde:

Galatasaray: 12.867.502.920

Trabzonspor: 7.856.638.973

Fenerbahçe: 6.222.490.850

Beşiktaş: 5.830.441.031

Çaykur Rizespor: 1.681.565.046

Konyaspor: 1.419.901.133

Başakşehir: 1.311.498.136

Samsunspor: 1.158.349.910

Kocaelispor: 1.077.536.000

Göztepe: 1.024.722.968

Gençlerbirliği: 967.005.265

Kayserispor: 940.370.334

Alanyaspor: 935.098.664

Antalyaspor: 893.386.306

Fatih Karagümrük: 855.315.497

Kasımpaşa: 854.081.885

Gaziantep: 712.535.047

Eyüpspor: 546.610.657