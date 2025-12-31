Harcama limitleri açıklandı: Süper Lig takımlarının transfer bütçesi ne olacak?
TFF, 2 Ocak'ta başlayacak olan kış transfer dönemi için harcama limitlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre en fazla harcama limitine sahip olan takım Galatasaray oldu.
Kış transfer dönemi için Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği limitlere göre en fazla harcama yapma imkânı olan takım Galatasaray. En düşük limit ise Eyüpspor'un.
2 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesi belirlenen limitler şu şekilde:
Galatasaray: 12.867.502.920
Trabzonspor: 7.856.638.973
Fenerbahçe: 6.222.490.850
Beşiktaş: 5.830.441.031
Çaykur Rizespor: 1.681.565.046
Konyaspor: 1.419.901.133
Başakşehir: 1.311.498.136
Samsunspor: 1.158.349.910
Kocaelispor: 1.077.536.000
Göztepe: 1.024.722.968
Gençlerbirliği: 967.005.265
Kayserispor: 940.370.334
Alanyaspor: 935.098.664
Antalyaspor: 893.386.306
Fatih Karagümrük: 855.315.497
Kasımpaşa: 854.081.885
Gaziantep: 712.535.047
Eyüpspor: 546.610.657