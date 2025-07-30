Harcamanın yüzde 54’ü yoksulluğa

AKP’nin ekonomi politikaları, büyük bir yıkımı beraberinde getirdi. Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla 4 milyondan fazla hane, yaşamını ancak sosyal yardımlar ile sürdürebilir hale geldi. AKP’nin bütçe kullanım tercihleri de Türkiye’deki ekonomik buhranın önlemez boyutlara ulaşmasına yol açtı.

Ekonomik krizle birlikte derinleşen yoksulluk sarmalının boyutu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe kalemlerine de yansıdı. Bakanlığın 2025’in ilk yarısındaki toplam harcamasının yüzde 54’ü, “Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma” kaleminde sınıflandırıldı.

MİLYARLAR HARCANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ocak-Haziran 2025 döneminde 186 milyar 668 milyon 859 bin TL harcadı. Toplam 186,6 milyar TL’lik bütçe giderinin faaliyet sınıflandırması, çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Bakanlık, 2025’in ilk yarısında, “Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma” adı altında toplam 101 milyar 495 milyon 894 bin TL’lik kaynak kullandı.

KADINA BÜTÇE YOK

Yoksullukla mücadele için altı ayda 101,4 milyar TL harcayan ve toplam harcamasının yüzde 54’ünü yoksullukla mücadele için kullanan bakanlığın, Ocak-Haziran 2025 dönemindeki diğer bazı harcama kalemler şöyle sıralandı:

• Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması: 58,3 milyon TL

• Yönetim ve Destek Programı: 4,6 milyar TL

• Teftiş, Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri: 182,2 milyon TL