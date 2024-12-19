‘Harekâtın sahibi biziz’ mesajı

CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP Genel Merkezi'nde gazeteciler ile bir araya geldi. Bağcıoğlu, Suriye'deki gelişmeler ve iktidarın güvenlik politikalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP Lideri Özgür Özel'in seçim vaatleri arasında yer alan milli güvenlik danışma kurulunun kurulduğunu belirten Bağcıoğlu, kurulun periyodik olarak toplandığını söyledi. Bağcıoğlu, CHP tarafından hazırlanan Milli Güvenlik Politika Belgesi’nin 2024 yılının sonuna kadar son şeklini alacağını söyledi.

GÖÇ DALGASI TEHLİKESİ

Suriye’de kamu düzeninin sağlanması ve devlet egemenliğinin hakim kılınmasının elzem olduğunu ifade eden Bağcıoğlu, “Türkiye’ye yönelik Suriye kaynaklı hiçbir tehdide izin verilmemeli” diye konuştu. Suriye’de yaşananların ardından yeni bir göç dalgası tehlikesine de dikkati çeken Bağcıoğlu, “Türkiye'de bulunan düzensiz göçmenlerin teşvik edilerek bir program dahilinde Suriye'ye geri gönderilmesi ve Türkiye'ye yönelik olası bir göç dalgasının önüne geçilmelidir” ifadesini kullandı.

COLANİ İLE FOTOĞRAF

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın HTŞ lideri Colani ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Emevi Camii’nde namaz kılarken görüntü vermesini eleştiren Bağcıoğlu, “Alışık olmadığımız görüntüler. Bu fotoğrafla, ‘Harekatın sahibi biziz’ mesajı verildi. Bir devlet görevlisinin bu pozu vermesi doğru değil” yorumunu yaptı.

TEĞMEN İHRAÇLARI

Bağcıoğlu, Tuzla Piyade Okulu ve Kara Harp Okulu mezuniyet törenlerinde yaşananlar ile askeri hastanelere yönelik olarak ise şunları kaydetti:

“Tuzla Piyade Okulu’nda gerçekleşen 10 Kasım anmalarında öğrencilerin Atatürk rozeti takmasının disiplinsizlik olarak kabul edilmesi doğru değil. Bu olayın ardından altı teğmen disiplin kurulu kararıyla ihraç edildi. Yargı süreci idare mahkemesinde devam ediyor. Yargının gereğini yapacağını, teğmenlerin iadesini sağlayacağını düşünüyoruz.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatılması yıllardır yapılan bir faaliyet. Ortada bir disiplinsizlik yok. Olsa dahi ihraç suçunu gerektirecek bir eylem değil. Kamuoyunda, ‘Sarıklı amiral’ olarak bilinen tuğamirale nasıl ki hiçbir işlem yapılmadıysa ve rutin bir şekilde emekli edildiyse bu çocukların da mağdur edilmemesi gerekiyor. Yaşananları siyaset üstü değerlendiriyoruz. Her iki olayı da hassasiyetle takip ediyoruz.

ASKERİ HASTANELER

Askeri sağlık sistemi sorunu pansuman ile geçici olarak değil, ciddi bir yapı içerisinde köklü şekilde çözülmeli. Şu anda düğmeye basılsa, çatışma bölgelerinde hekimlik yapabilecek bir doktor yetiştirmek 10 yılı bulur. Türkiye’de 34 askeri hastane kapatıldı. Askeri sağlık sistemi süratle çözülmesi gereken bir konu.”