Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi: 2 ölü

Rusya’da fırtına nedeniyle hareket halindeki bir aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’ya bağlı Novokuznetsk kentinde sabah saatlerinde çıkan fırtına kentte hayatı felç etti.

Binaların çatısı fırtına nedeniyle seyir halindeki aracın üzerine devrildi.

Dev ağacın düştüğü araç ise ikiye bölünürken, aracın ön kısmındaki 58 yaşındaki bir erkek ile 60 yaşındaki bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracın arka koltuklarında oturan 71 yaşındaki kadın ile 72 yaşındaki erkek ise ağır şekilde yaralandı.

Öte yandan, fırtına nedeniyle alışveriş merkezinde bulunan büyük bir tabela bir kadının üzerine düştü.

Çevrede bulunanlar kadının üzerine düşen tabelayı kaldırmaya çalıştı.

Yaralanan kadının tedavisi hastanede devam ediyor.