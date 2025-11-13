Hareket halindeyken alev alan yolcu minibüsü yandı

Mehmet ÖZKAN/VAN, (DHA)- VAN’da hareket halindeyken alev alan yolcu minibüsü, kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Van'ın Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den Van'a gitmek için yola çıkan yolcu minibüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yolcuların tahliyesini sağladı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI