Harekete geçmenin zamanı

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in talepler bildirgesinin üzerinden 11 gün geçti. Bu süreç içerisinde en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL düzeyinde kalırken ara zamma kapı kapandı. Sendikalar ise henüz eyleme geçmiş değil.

Haber Merkezi

Türkiye’de artan yoksulluk yurttaşların hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İktidarın ekonomi politikaları, krizi günden güne derinleştirirken toplumun tüm kesimlerinden bu politikalara tepkiler sürüyor. Halkın tepkileri sonucunda zam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle bir araya gelen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (HAK-İŞ) 10 maddelik bildirisinin üzerinden ise 11 gün geçti.

Vergide adaletin sağlanması, asgari ücretin ve emekli aylıklarının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirmesi gibi talepleri içeren bildiri sonrasında iktidarın karşısında eylemliliklerini artıracağını söyleyen sendikalar henüz bir adım atmış değil. Bildirinin açıklanmasından sonraki 11 günün ardından üç işçi konfederasyonu henüz somut bir adım atmazken rejimin yarattığı tahribat da hız kesmeden devam ediyor. Bunun yanında iktidar üç konfederasyonun taleplerini gündemine almış değil. Hatta binlerce emekçinin, emeklinin, yurttaşın taleplerine gözlerini kapatmış durumda.

Bu süre zarfında elektriğe yüzde 38 zam gelirken emekli aylıkları da en çok 2 bin 500 TL artırıldı. Açlık sınırının 20 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 70 bin liraya dayandığı ülke koşullarında en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu. Asgari ücrete ara zammın yapılmayacağı ise kesinleşti.

Bu şartlar altında emek meslek örgütlerinden demokratik kitle örgütlerine siyasi partilere kadar herkes tepkisini yükseltmeye devam ederken gözler, talepleriyle birleşen bu 3 işçi konfederasyonunun nasıl adımlar atacağına ve hangi eylemlilikler içerisinde hareket edeceğine çevrilmiş durumda.

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İKTİDAR YALAN SÖYLÜYOR

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, iktidarın sürekli olarak dile getirdiği “asgari ücret artırıldığında enflasyon artar” sözüne tepki gösterdi. Özdemiroğlu, iktidarın açıkladığı yılsonu enflasyon beklentisinin çok üstünde olacağını düşündüklerini söyledi. İktidarın kendisinin bile inanmadığı bir yılsonu enflasyon hedefi ile emekçileri oyaladığını belirterek, bu iddianın “ölme eşeğim ölme yaz gelince yonca bitecek” sözünden başka bir anlamı olmadığının altını çizdi.

Özdemiroğlu, patronların ücretleri düşük tutarak karlarını daha da artırmak iktidara yalan söylettiğini belirterek enflasyonun asıl nedeninin yüksek döviz kuru ve yüksek kârlar olduğunu vurguladı. Ekonomik kar sürümlü olduğunun altını çizen Özdemiroğlu, ücretlerin milli gelirdeki payının yüzde 29 olduğunu belirterek “Bu kadar küçük bir payın enflasyona neden olması mümkün değildir. Bizler, oyunu birleşik örgütlü mücadelemizle bozacak ve asgari ücrete gerekli zammı yaptıracağız” dedi.

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TÜİK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

CHP ve DEM Parti TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu. “Görevi kötüye kullanma” ve “Halkı yanıltıcı bilgi yayma” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurularında "insanların fakirleşmesine sebebiyet verecek veriler açıklayarak açıkça suç işlemektedir” ifadeleri yer aldı.