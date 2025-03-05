Hareketli ortalama (Moving Average) nedir? Teknik analizde nasıl kullanılır?

Hareketli ortalama, finansal piyasalarda trendleri belirlemek ve fiyat hareketlerini analiz etmek için kullanılan en popüler teknik göstergelerden biridir. Fiyatların belirli bir zaman aralığında ortalamasını alarak trend yönü hakkında bilgi verir. Hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım kararlarında kullanılır.

HAREKETLİ ORTALAMA NEDİR?

Hareketli ortalama, belirlenen zaman dilimi içindeki kapanış fiyatlarının toplanarak ortalamasının alınmasıyla elde edilen bir göstergedir. “Hareketli” olarak adlandırılmasının sebebi, yeni fiyat verileri geldikçe ortalamanın sürekli olarak güncellenmesidir. Bu sayede yatırımcılar, fiyat hareketlerinin genel eğilimini daha iyi gözlemleyebilir.

HAREKETLİ ORTALAMA TÜRLERİ

Teknik analizde yaygın olarak kullanılan başlıca hareketli ortalama türleri şunlardır:

1. BASİT HAREKETLİ ORTALAMA (SİMPLE MOVİNG AVERAGE - SMA)

Belirli bir zaman dilimindeki fiyatların toplanarak, ilgili zaman diliminin süresine bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin, 50 günlük SMA, son 50 kapanış fiyatının aritmetik ortalamasını gösterir.

2. ÜSTEL HAREKETLİ ORTALAMA (EXPONENTİAL MOVİNG AVERAGE - EMA)

Son verilere daha fazla ağırlık veren bir hareketli ortalamadır. Fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verdiği için kısa vadeli işlemler için daha uygundur.

3. AĞIRLIKLI HAREKETLİ ORTALAMA (WEİGHTED MOVİNG AVERAGE - WMA)

Hesaplamada en güncel verilere daha fazla önem veren bir başka türdür. Eski verilere daha düşük ağırlık vererek fiyat değişimlerine daha duyarlı hale gelir.

HAREKETLİ ORTALAMANIN TEKNİK ANALİZDE KULLANIMI

Hareketli ortalamalar, trend yönlerini belirlemek, destek ve direnç seviyelerini tespit etmek ve alım-satım sinyalleri oluşturmak için kullanılır.

1. TREND YÖNÜNÜ BELİRLEME

Yükselen Hareketli Ortalama : Fiyat hareketleri hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyorsa, yükseliş trendi olduğu kabul edilir.

: Fiyat hareketleri hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyorsa, yükseliş trendi olduğu kabul edilir. Düşen Hareketli Ortalama: Fiyatların hareketli ortalamanın altında olması düşüş trendini gösterir.

2. DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Hareketli ortalamalar, fiyatlar için dinamik destek ve direnç seviyeleri oluşturur.

Fiyat, hareketli ortalamanın üzerinde kaldığında , ortalama genellikle destek görevi görür.

, ortalama genellikle destek görevi görür. Fiyat, hareketli ortalamanın altına düştüğünde, ortalama direnç olarak hareket edebilir.

ALIM VE SATIM SİNYALLERİ

Hareketli ortalamalar, alım ve satım sinyalleri üretmek için de kullanılır. En yaygın yöntemler şunlardır:

Altın Kesişim (Golden Cross): Kısa vadeli hareketli ortalama (örneğin 50 günlük SMA), uzun vadeli hareketli ortalamayı (örneğin 200 günlük SMA) yukarı doğru keserse, yükseliş trendi sinyali verir.

Kısa vadeli hareketli ortalama (örneğin 50 günlük SMA), uzun vadeli hareketli ortalamayı (örneğin 200 günlük SMA) yukarı doğru keserse, yükseliş trendi sinyali verir. Ölüm Kesişimi (Death Cross): Kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağı yönlü keserse, düşüş trendi sinyali verir.

HAREKETLİ ORTALAMA KULLANIMININ AVANTAJLARI

Trend yönünü belirlemeye yardımcı olur.

Destek ve direnç seviyelerini tespit etmeye katkı sağlar.

Alım-satım sinyalleri oluşturarak yatırımcılara karar vermede rehberlik eder.

HAREKETLİ ORTALAMA KULLANIMININ DEZAVANTAJLARI

Geç tepki verebilir, özellikle SMA geçmiş veriye dayandığı için fiyat hareketlerine daha geç uyum sağlar.

Yanıltıcı sinyaller üretebilir, özellikle yüksek volatiliteye sahip piyasalarda hatalı giriş ve çıkış sinyalleri oluşturabilir.

Hareketli ortalamalar, teknik analizde trendleri anlamak ve piyasa hareketlerini yorumlamak için güçlü bir araçtır. Ancak tek başına yeterli olmayabilir, bu yüzden diğer teknik analiz göstergeleriyle birlikte kullanılmalıdır. Farklı yatırım stratejilerine uygun olarak SMA, EMA ve WMA gibi hareketli ortalama türleri, piyasa analizinde büyük bir avantaj sağlar. Yatırımcılar, hareketli ortalamaları doğru şekilde kullanarak daha bilinçli ve başarılı alım-satım kararları verebilir.