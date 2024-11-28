Hareketsiz yatıyor ihbarı cinayet çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda E.İ.'nin polisi arayarak ‘Annem evde hareketsiz yatıyor’ ihbarında bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde gerçek ortaya çıkarken, şahsın 79 yaşındaki annesini darbederek öldürdüğü ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Kasım 2024 tarihinde Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 57 yaşındaki E.İ., polis ekiplerini arayarak annesinin evde hareketsiz bir şekilde yattığını ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemelerde sırt üstü bir şekilde yerde hareketsiz halde yatan 79 yaşındaki anne M.S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

TARTIŞTIĞI ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde oğlu E.İ.'nin ellerinin şişkin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine oğul E.İ., akşam annesiyle kısa bir süre tartışma yaşadığını ve daha sonra uyuduğunu, sabah kalktığında ise annesinin hareketsiz bir şekilde yattığını ifade etti. Şüphelinin annesiyle aralarında tartıştığı, bir süre sonra bu tartışmanın kavgaya dönüştüğü E.İ. tarafından darbedilen kadının daha sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şüpheli E.İ., daha sonra gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Kasten öldürme’ suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.