Harem selamlık talebi!

AKP hükümetleri döneminde toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlarda köklü değişimler yaşandı. Eğitimden sağlığa, yargıdan kültür ve sanata kadar çok sayıda alan baştan kurgulandı. Muhalefetin, “Türkiye’nin altına dinamit yerleştiriliyor” itirazlarına karşın hayata geçirilen yapısal değişiklikler ile hemen her alanda kurallar baştan yazıldı.

AKP, en köklü değişikliklere eğitim alanında imza attı. Eğitim, sistem değişiklikleri ile piyasanın ihtiyaçları ve “Gerici ideoloji” doğrultusunda yeniden şekillendi. Müfredat değişiklikleri de eğitim alanında büyük nitelik kayıplarına yol açtı. Benzer şekilde, “Her ile bir üniversite” stratejisi de yükseköğretimde kaliteyi adeta yerle bir etti.

TOPLUMUN AYNASI

AKP döneminde gerçekleştirilen toplumsal dönüşüm, suç oranlarının artmasının yanı sıra, “Gerici gruplar” olarak nitelendirilen grupları da cesaretlendirildi. Laiklik ilkesine aykırı çok sayıda uygulama adeta olağan hale geldi. İktidar eliyle yaratılan toplumsal dönüşümün çarpıcı sonuçları, TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunulan başvurular ile bir kez daha gözler önüne serildi. Komisyona, “Bu kadarı da olmaz” dedirten talepler iletildi.

15 Ekim 2025 – 15 Kasım 2025 döneminde TBMM Dilekçe Komisyonu’na Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişiler tarafından toplam bin 434 dilekçe verildi. Yüzde 28’lik oran ile “Çalışma ve Sosyal Güvenlik” başlığının en çok dilekçe yazılan başlık olduğu belirtildi.

İLGİNÇ TALEPLER

Komisyon bazı dilekçeleri, “İlginç/Dikkati Çeken Dilekçeler” başlığı altında sınıflandırdı. Toplumsal çürümenin boyutunu ortaya koyan ve komisyon tarafından “İlginç” olarak nitelendirilen bazı dilekçelerde, şu talepler sıralandı:

• Ramazan ayının resmî tatil ilan edilmesi.

• Aile kavramının güçlenmesi adına kadınların çalışma saatlerinin azaltılması.

• Öğretmenlerin sade ve tek tip kıyafetle görev yapmalarını sağlayacak yeni bir düzenleme yapılması.

• Devletin bireysel silahlanmayı düzenleyen hükümleri esnetmesi.

• Doğum esnasında bebeklere DNA testi uygulanması.

• Tüm toplu taşıma araçlarında kadın, erkek ve aileler için ayrı bölümler oluşturulması.