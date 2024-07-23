Haremlik selamlık durak

Haber Merkezi

Menzil cemaatinin Adıyaman’daki köyünde tartışma yaratan bir uygulamaya geçildi. Köydeki otobüs duraklarının kadın-erkek şeklinde ayrıldığı görüldü. Duraklardaki haremlik-selamlık uygulamasının yanı sıra otobüslere de kadın ve erkeklerin ayrı kapılardan inip bindiği ortaya çıktı. Cemaate yakın Buhara Evleri sitesinde, kadın ve erkeklerin otobüste de kendilerine ayrılan alanda seyahat ettikleri bilgisi paylaşıldı.

İnternet sitesinin ilgili sayfasında bu fotoğraflar yer alırken, "Misafirlerimiz belli aralıklarla, namaz vakitlerinde ise sıklaşan seferler ile Buhara Evleri’nden Menzil’e taşınmaktadır. Yolcu almak için durağa yanaşarak ön ve arka kapılarını açan araçlarımıza erkekler ön, kadınlarda arka kapıdan binerek kendileri için ayrılmış alanlarda yolculuk etmektedirler" bilgisi yer aldı.

Haremlik selamlık uygulamasına geçilmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Kadın Meclisleri "Kadın durakları, kadın otobüsleri, kadın üniversiteleri... Bahaneleri hep ‘sizin iyiliğiniz’, çözümleri hep kadınları toplumdan uzaklaştırmak. Adıyaman’ın Menzil köyünde kadın otobüs duraklarını ayıran zihniyete izin vermeyeceğiz. Kadınlarla hayatın her alanında eşit şekilde yaşamayı öğreneceksiniz" ifadelerine yer verdi.