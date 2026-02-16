Harita uyuşmadı, mahkeme iptal etti

Aydın’ın Germencik ilçesinde açılması planlanan jeotermal arama kuyusu için verilen “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı iptal edildi.

Kipaş Holding’e bağlı Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., şirketi tarafından Çamköy Mahallesi’nde jeotermal arama kuyusu açılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu. Bakanlık, proje için 7 Mayıs 2025 tarihinde “ÇED gerekli değildir” kararı verdi.

Karara bölge halkı tepki gösterdi. Germencik Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde dava açıldı. Aydın 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada söz konusu karar iptal edildi. Proje dosyasında yer alan koordinat bilgilerinin sahadaki gerçek konumla uyuşmadığı tespit edildi. Mahkeme, ayrıca tarım alanları ve zeytinlikler üzerindeki çevresel risklerin yeterince değerlendirilmediğini vurgulayarak kararın hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Mahkeme kararını bilirkişi raporuna dayandırdı. Raporda, kuyu koordinatlarının dosyada belirtilen noktayla örtüşmediği ve kuyunun sahada farklı bir noktada açıldığı belirtildi. Bu durumun, proje tanıtım dosyasının sahayı doğru yansıtmadığını gösterdiği kaydedildi. Raporda ayrıca, proje alanına ilişkin bitki ve hayvan türleri listesinin eksik olduğu, alandaki türlerin korunmasına yönelik yeterli önlem öngörülmediği ifade edildi. Bu nedenle çevresel etkilerin sağlıklı biçimde değerlendirilmediği vurgulandı.

İNCİR VE ZEYTİN DİKKATE ALINMADI

Mahkeme, proje alanının tarım arazisi niteliğinde olduğunu ve alanın incir bahçesi olarak kullanıldığını tespit etti. Proje sahasına bitişik parselde zeytinlik bulunduğu kayda geçti. Zeytinliklerin korunmasına ilişkin mevzuatın yeterince gözetilmediği belirtildi. Kararda ayrıca Germencik’te çok sayıda jeotermal santral ve kuyu bulunduğu hatırlatıldı. Yeni bir sondajın bölge üzerindeki çevresel baskıyı artıracağına dikkat çekildi. Bu toplam etkinin proje dosyasında yeterince değerlendirilmediği ifade edildi.

ADIM BAŞI JES

Aydın’ın Germencik ilçesi ve çevresi, Türkiye’de jeotermal faaliyetlerin en yoğunlaştığı bölgeler arasında yer aldı. Germencik ve çevresinde 40’a yakın jeotermal enerji santralı (JES) bulunurken, bunların çoğu Kipaş Holding’e ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen iş insanı Mehmet Hanefi Öksüz’ün sahibi olduğu holdingin faaliyetleri, çevre kirliliği ve ekosistem üzerindeki yıkıcı etkileri nedeniyle eleştirilerin odağında.