‘Haritadan yer beğenin’ dedi

Son aylarda gazetecilere, muhalefet partilere ve iş insanlarına yönelik operasyon ve soruşturmalarla gündemden düşmeyen İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde dikkati çeken olaylar yaşanıyor.

Adliyede görevli bir hakimin eşi olan avukat Ateş Öcal, 13 Şubat’ta adliye binasının koridorunda şikâyet sonucu gözaltına alındı ve Adalet Sarayı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

POLİSLERİ TEHDİT ETTİ

“Eşim hali hazırda asliye ceza mahkemesi hakimi H. U. Ö.’dür” diyen ve 15 Temmuz gazisi olduğunu da belirten Ateş Öcal, savcıya verdiği ifadesinde şunları söyledi:

“Zaman zaman eşimi ziyarete gelirim. Benim işim tamamen adliyededir. Aynı zamanda ben 15 Temmuz gazisiyim. Bundan bir hafta evvel Eski Bakan Yardımcısı yeni Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek kardeşimizi İsmail Hakkı Turunç ile birlikte ziyaret ettik, çay içtik, sonra ayrıldık.

Dün de ön büroda geziyordum… Sonra polisler geldi. 'Ateş bey sizden şikâyet var' dediler. Kim olduğunu sorunca 'Onu karakolda öğrenirsin' dediler. Avukat olduğumu söyleyip suçlamayı bildirmeleri gerektiğini söyledim. 20 polis koluma girdi, çantamı unuttuğum için geri dönüp ön bürodan aldım… 'Siz devletin gazisi olmamı da kıskanıyorsunuz' dedim. Bu sırada sarışın olan bir polis memuru bana hitaben ‘Senin gaziliğin de şüpheli’ dedi. Sonra karakola girdim. Karakolda bulunan polislerin hepsine ‘Sizin hepinizi sürdüreceğim, tayininizi çıkaracağım, haritadan yer beğenin bana bildirin sizin için güzel bir yer beğeneceğim’ dedim. Bundan sonra nezarete atıldım. Burada bağcıklarım ve kemerim elimdeydi. Kendimi öldürüp öldürmeme noktasında tereddüt yaşadım, sonra vazgeçtim. Ben kan sulandırıcı ilaçlar kullanırım. Nezarethanedeyken bu ilaçları alamadığım için kendimi kaybettiğimden nezarethane duvarlarına ve orada bulunan eşyalara zarar vermişim ancak ben bunu hatırlamıyorum…”

FOTOĞRAF ALBÜMÜ GENİŞ

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, Ateş Öcal zaman zaman 15 Temmuz gazilerinin düzenlediği eylemlerde basın açıklamasını okuyor, birçok siyasetçi ve bürokratı ziyaret ediyor. Öcal’ın kendi sosyal medya hesaplarında ise eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile fotoğrafları yer alıyor. Ayrıca Öcal, sosyal medya hesaplarından çok sayıda uzun namlulu silahla poz verdiği fotoğraflarını da paylaşıyor.

EV HAPSİ VERİLDİ

BirGün’ün ulaştığı Öcal haksız yere gözaltına alındığını iddia ederek, “Söz konusu ifade işleminden sonra ev hapsi kararı verildi ancak daha tebliğ edilmediği için uygulanmadı. Ben 15 Temmuz gazisiyim” dedi.