Haritaya sert tepki

Ürdün, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarını İsrail’in ‘tarihi sınırları’ içinde gösteren haritaya tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, açıklamada, bu tür provokatif adımların, İsrail’in, Filistinlilerin, 4 Haziran 1967 sınırları üzerinde başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlet kurma haklarını inkar eden girişimlerinin bir parçası olduğu belirtilerek söz konusu eylem kınandı. Açıklamada, ‘İsrail hükümetindeki aşırılık yanlılarının benimsediği ve yaydığı bu tür iddialar ve hayallerin, şiddet ve çatışma döngülerinin devamını teşvik ettiği ve uluslararası normlara ve yasalara açıkça aykırı olduğu’ ifade edildi.

BARIŞA DA TEHDİT

Ürdün Dışişleri, ‘bunun, bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde ciddi sonuçları olabileceği konusunda uluslararası toplumun net bir duruş sergileyerek bu tür davranışları kınaması gerektiğini’ belirtti.

İsrail hükümetinden bu tür kışkırtıcı davranışları ve provokatif açıklamaları derhal durdurmasını talep eden Amman, söz konusau açıklamaların sadece aşırılık yanlılarının zihinlerinde yer bulduğunu ve çatışmaları körüklediğini, uluslararası güvenlik ve barışı da tehdit ettiğini vurguladı.

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CİHATÇI BAKAN ÜRDÜN’DE

Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) kurduğu Suriye’deki cihatçı hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından Ürdün’ün başkenti Amman’a gitti. Şeybani ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi, Suriye ile ortak bir güvenlik komitesi kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladılar. Şeybani konuşmasında, Suriye’deki yeni yönetimin idaresinde, uyuşturucu kaçakçılığının Ürdün’e bir tehdit oluşturmayacağını söyledi.

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ANKARA’DAN YÜZER SANTRAL

Cihatçı HTŞ’nin oluşturduğu Suriye yönetimi elektrik tedariki için Türkiye ve Katar’dan birer yüzer santral alacaklarını açıkladı. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre köktendinci yönetim, iç savaş yıllarında yıpranan enerji altyapısını güçlendirmek için Türkiye ve Katar’dan iki enerji gemisi tedarik edecek.

İki geminin toplamda 800 megawatt kapasiteye sahip olacağı belirtildi. Ancak açıklamada yüzer santrallerin ne zaman Suriye’ye ulaşacağı, ne kadar süreyle burada kalacağı açıklanmadı.

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NAKURA’YA ASKERİ BİRLİK KONUŞLANDI

Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki sahil kenti Nakura’ya konuşlandığı bildirildi. Bu adım İsrail ile Hizbullah arasında kasım ayında varılan ateşkes anlaşması sonrasında geldi. BM Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) ait askeri araçların Nakura’ya ilerlerken, birliklerin bölgeye sevk edilmesi sonrası uzmanların sahada mayın taraması yapacağı aktarıldı.

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YAPTIRIMLAR CİHAÇILARA HAFİFLETİLDİ

ABD Hazine Bakanlığı Suriye'deki cihatçı hükümetin kurumlarıyla yapılan işlemler için altı ay süreyle yaptırım muafiyeti sağladığını açıkladı. Hazine Bakanlığı, bu adımın hedefinin "Yaptırımların, Suriye'deki temel hizmetleri ve yönetim işlevlerinin sürekliliğini engellemem Bazı enerji transferi işlemleri ve kişisel para transferlerini de kapsayan muafiyet 7 Temmuz'a kadar geçerli olacak.